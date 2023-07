Marido de delegada mata dois filhos e tira a própria vida por não aceitar divórcio em Cametá

O marido da delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Cametá, Amanda Souza, matou a tiros os dois filhos do casal, de 9 e 13 anos, e tirou a própria vida em seguida. O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (10), na residência da família, na avenida Coronel Raimundo Leão, no centro da cidade. Eles estavam em processo de divórcio e o homem não aceitava a separação. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Estado do Pará.

O homem ainda chegou a ser socorrido com vida e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu aos ferimentos.

Viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estiveram no local, garantindo o isolamento da cena do crime até a chegada da perícia. O caso chocou a cidade e atraiu dezenas de curiosos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as pessoas reunidas em frente à residência.

Em nota, "a Polícia Civil do Pará lamenta o ocorrido e se solidariza com familiares e amigos das vítimas. A PCPA informa que a servidora recebe assistência por meio da Diretoria de Atendimento ao Servidor (DAS). Uma equipe policial de Belém dá suporte à agente e seus familiares".