Suspeitos são detidos em dois casos de violência contra mulheres em Itaituba

Dois casos de violência doméstica e familiar contra a mulher foram registrados em locais diferentes da cidade de Itaituba, no sudoeste do Pará, na madrugada desta quinta-feira (1º). Os suspeitos foram detidos durante a Operação Tolerância Zero, deflagrada pela Polícia Militar e Civil.

No primeiro caso, duas mulheres relataram ter sido agredidas por um homem durante uma festa no Residencial Vale do Piracanã. As mulheres relataram que o suspeito, motivado por ciúmes, teria atingido uma das vítimas com um soco no rosto. A companheira dele também teve uma lesão na mão ao tentar intervir na agressão à amiga. Após o episódio, o homem se trancou na residência e se recusou a sair. Os policiais foram ao local e precisaram utilizar algemas para garantir a segurança de todos. As vítimas e o suspeito foram encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado.

Horas depois, ocorreu o segundo caso nas proximidades da orla da cidade. Uma equipe policial foi acionada em uma denúncia de descumprimento de medida protetiva. Um homem foi flagrado discutindo de forma agressiva com a ex-companheira. Segundo os agentes, ele apresentava sinais de embriaguez e comportamento alterado, com risco de agressão física. Ambos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Em nota, a Polícia Civil informou que dois homens foram apresentados na Seccional de Itaituba, durante a madrugada de hoje. "Estão à disposição da Justiça. Um deles responderá por descumprimento de medidas protetivas de urgência e o outro por violência doméstica contra a mulher", comunicou.