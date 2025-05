Polícia Civil apreende 180 kg de drogas às margens do rio Tocantins, em Cametá

Aproximadamente 180 kg de substâncias entorpecentes foram apreendidos na comunidade de Ajarapema, às margens do rio Tocantins, na zona rural de Cametá, no nordeste do Pará, durante uma operação da Polícia Civil do Estado. A ação ocorreu na quarta-feira (30) e foi coordenada por equipes da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) e da Delegacia de Polícia Fluvial (DPFLU​), vinculadas à Diretoria de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). Ninguém foi preso.

As investigações começaram com um procedimento de “verificação de procedência da informação”, que indicava um imóvel às margens do rio Tocantins como possível ponto de apoio ao tráfico de drogas. Segundo o diretor da DENARC, delegado Davi Cordeiro, o local seria usado por embarcações pesqueiras que transportavam entorpecentes. “A residência, localizada às margens do Rio Tocantins, supostamente seria utilizada como suporte às embarcações pesqueiras que realizavam o transporte de entorpecentes. Era um esconderijo usado enquanto havia a troca de embarcações, ação conhecida por mocó”, detalhou.

Ainda de acordo com o delegado, na terça-feira (29), a DENARC recebeu a informação de que uma embarcação teria chegado ao imóvel. As equipes se deslocaram até o endereço, que estava desabitado, mas apresentava sinais de uso recente.

Com o auxílio da cadela farejadora Kyra, os policiais iniciaram as buscas. Embora inicialmente nada tenha sido localizado dentro da casa, o animal indicou um ponto em um terreno próximo, onde foram encontrados sacos contendo tabletes de substâncias semelhantes ao oxi e à maconha.

“Os policiais localizaram sacos contendo tabletes de substâncias análogas ao oxi e maconha, totalizando 180 kg de entorpecentes”, informou Benassuly, delegado-geral da Polícia Civil. “A ação reforça a diretriz da PC de intensificar as medidas de repressão ao tráfico de drogas e às facções criminosas”, concluiu.

Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar os envolvidos. Até o momento, não houve prisões.