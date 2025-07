Agressor invade casa e estupra e rouba mulher em Aurora do Pará

Um homem invadiu a casa de uma mulher e estuprou e roubou motocicleta e celular na vítima, na madrugada de sexta-feira (4), na Vila do Ipitinga, zona rural de Aurora do Pará, no nordeste do estado. Ele foi contido pela população até a chegada da polícia e confessou o crime.

De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime invadiu a residência da vítima por uma janela lateral, armado com um canivete. No interior da casa, ele a obrigou, sob forte coação e ameaça, a manter contato íntimo.

Após cometer o crime, o agressor fugiu do local levando os pertences da vítima. Mesmo em estado de desespero, a mulher conseguiu acionar a polícia, que iniciou diligências imediatas na região.

Horas depois, o suspeito retornou ao local do crime, momento em que foi reconhecido e surpreendido por moradores revoltados. Ele foi contido pela população até a chegada da equipe da Delegacia de Aurora do Pará.

O homem foi identificado como Edvan Sousa Nunes, de 21 anos. Segundo a polícia, ele confessou o crime no momento da prisão.

Edvan deve ser autuado em flagrante por violência sexual e roubo qualificado.