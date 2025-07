Polícia Militar apreende linha chilena durante operação em Castanhal

A Polícia Militar do Pará apreendeu carretéis contendo linha chilena com três adolescentes, na tarde de sexta-feira (4), na rua Tiradentes, no bairro Caiçara, em Castanhal, nordeste do estado. O material é de uso proibido devido ao alto poder de corte, que representa riscos à integridade física de motociclistas, pedestres e dos próprios praticantes da brincadeira.

A ação fez parte da Operação Corte Zero e foi conduzida por militares do 5º Batalhão (5º BPM). A operação tem como objetivo principal coibir o uso de linhas cortantes e reforçar ações educativas e preventivas nos bairros de Castanhal, especialmente durante o mês de julho, quando o número de acidentes relacionados ao uso de pipas aumenta consideravelmente.

Durante a abordagem, os militares prestaram orientações aos jovens sobre os perigos da linha chilena, reforçando os riscos de ferimentos graves e até de mortes. Os responsáveis pelos adolescentes foram contatados e receberam orientações preventivas adicionais.

A ação contou com o comando do Coronel Rebelo, do Tenente-Coronel Gilberto e a supervisão do oficial do dia, o 2º Tenente Jean Souza.

A Polícia Militar reforça à população que o uso da linha chilena é ilegal e extremamente perigoso, e destaca que denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio do telefone 190.