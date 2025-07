Polícia Civil inicia patrulhamento e verificação de licenciamento de comércios em Salinópolis

A Polícia Civil iniciou, na última sexta-feira (04/07), as ações integradas da Operação Verão 2025, para garantir segurança, ordem pública e proteção ambiental nos principais destinos turísticos do Estado. Em Salinópolis, no nordeste paraense, as equipes da Diretoria de Polícia Administrativa (DPA) iniciaram a tarde realizando fiscalizações na faixa de praia para o licenciamento de estabelecimentos comerciais que estavam funcionando de forma irregular.

“A ação teve como objetivo assegurar que os comércios estejam devidamente autorizados e operem dentro da legalidade ao longo do período de veraneio”, explica Fabrycio Andrade, responsável pelas ações da DPA em Salinópolis.

Durante a ação da DPA, mais de 30 estabelecimentos foram intimados a comparecer à unidade policial para prestar esclarecimentos. No final da noite de sexta-feira, uma nova ação ocorreu para identificar e notificar outros pontos comerciais em situação irregular.

Ainda na parte da noite, a Polícia Civil também integra o patrulhão integrado, reunindo equipes da DPA, da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e de outros órgãos de segurança.

A operação percorre pontos estratégicos da cidade com foco na fiscalização de poluição sonora, proteção ambiental, combate a irregularidades em estabelecimentos, uso de equipamentos sonoros proibidos e preservação da ordem pública.

“As ações de fiscalização têm caráter preventivo e são essenciais para garantir que o veraneio ocorra de forma equilibrada, com respeito às normas, ao meio ambiente e à convivência social. Estamos atuando para proteger tanto os moradores quanto os visitantes”, explicou o delegado Dilermando Dantas, responsável pela Diretoria Itinerante neste final de semana.

A operação é coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em parceria com órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública e prefeituras municipais.

Decisão Judicial

A Polícia Civil tenta fazer cumprir a decisão judicial que proibiu a presença de sons automotivos e “carretinhas” no município. Para garantir o cumprimento da medida, uma força-tarefa coordenada pela Segup foi mobilizada na sexta-feira, reunindo órgãos estaduais e municipais de fiscalização e segurança pública.

O delegado-geral da Polícia Civil, Benassuly, destacou o compromisso das forças de segurança com a população. “Neste início de julho, reforçamos nossa presença nos balneários com efetivo ampliado, atendimento nas delegacias e trabalho coordenado com outros órgãos. A atuação integrada é essencial para oferecer tranquilidade à população e aos turistas que visitam o Estado”, afirmou.

Lei Seca

As ações da Lei Seca também estão sendo intensificadas neste primeiro fim de semana da operação. Em Benevides e Salinópolis, policiais civis atuam em conjunto com a Polícia Militar e o Detran para coibir a condução de veículos sob efeito de álcool. Os condutores são submetidos ao teste do etilômetro (bafômetro), garantindo mais segurança nas estradas de acesso aos balneários.

A Operação Verão 2025 segue ao longo de todo o mês de julho, com foco na segurança da população, no ordenamento dos espaços públicos e na preservação ambiental.