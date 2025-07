Homem é preso no Maranhão por desviar mais de R$ 100 milhões de agência em Belém

A Polícia Civil do Pará (PCPA) prendeu, na última sexta-feira (4/7), um homem, que não teve o nome revelado, investigado por envolvimento em um esquema de fraude bancária que resultou na transferência indevida de R$ 106 milhões. A ação foi coordenada pela Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe), por meio da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (Deof), e contou com o apoio da polícia local de Santa Inês, município do Maranhão onde o suspeito foi localizado e detido.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, o crime ocorreu por meio de fraude eletrônica envolvendo o uso das credenciais de dois gerentes de uma agência bancária localizada em Santa Inês (MA). Essas credenciais foram utilizadas para realizar múltiplas transferências de altos valores no dia 1º de julho deste ano. O montante teria sido desviado de contas de clientes de uma agência bancária situada em Belém.

As transferências foram interrompidas após o sistema do banco identificar irregularidades e derrubar o acesso às credenciais utilizadas no golpe. Com o alerta, o setor de segurança da instituição financeira acionou outras instituições para tentar reverter parte dos prejuízos. Em Minas Gerais, uma das instituições comunicou ter identificado um provisionamento de saque de R$ 2,2 milhões em uma agência de Belo Horizonte.

A prisão do investigado foi autorizada pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém. Ele permanece à disposição da Justiça e deverá responder pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos no esquema.

Segundo a Polícia Civil do Pará, diligências continuam sendo realizadas para rastrear o destino dos valores e aprofundar a apuração sobre os possíveis vínculos entre os investigados.