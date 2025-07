Cinco bairros de Belém ficam sem energia elétrica durante a noite desta sexta-feira (4)

Cinco bairros de Belém ficaram sem energia elétrica por cerca de 1h30 no início da noite desta sexta-feira (4). Vários moradores usaram as redes sociais para relatar a queda de luz nos imóveis e também nos postes de iluminação das vias. Conforme a concessionária de energia Equatorial, tudo foi normalizado por volta de 20h.

“A Equatorial Pará informa que restabeleceu completamente o fornecimento de energia nos bairros do Jurunas, Batista Campos, Nazaré, Cidade Velha e Campina, em Belém, às 20h06, desta sexta-feira, 4”, comunicou. Além disso, a empresa ainda detalhou que “as causas da situação estão em apuração”.

“Desde o primeiro momento equipes da distribuidora trabalharam com todos os esforços e realizaram manobras de carga no sistema para regularizar os clientes. Os profissionais atuaram para que o serviço fosse concluído no menor tempo possível”, declarou a Equatorial.