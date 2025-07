Mototaxista e ex-candidato a vereador é encontrado morto com ferimentos na cabeça no Pará

Um homem identificado como Geilson Silva de Jesus, de 44 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (4), em Anapu, no sudeste paraense. O corpo de Geilson estava próximo ao pátio de uma serraria. Ele foi candidato a vereador e atuava como mototaxista na cidade.

As circunstâncias do crime ainda não foram confirmadas. No local do crime, segundo a polícia, a vítima tinha traumas e ferimentos na região da cabeça e ficou caída próximo a uma cerca de madeira. A suspeita inicial é que o assassinato tenha usado um pedaço de madeira para agredir a vítima.

Moradores da área dizem que ele era uma pessoa tranquila e que não tinha desavenças. Equipes das polícias Civil e Científica estiveram no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Altamira para realizar os procedimentos que ajudarão a elucidar o caso.

Além de trabalhar como mototaxista, Geilson Silva, que era natural de Tailândia, no Pará, também era dono de um pequeno comércio em Anapu. Ele disputou uma vaga para vereador nas eleições de 2024 pelo Partido Liberal, mas não foi eleito.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.