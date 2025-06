Homem é encontrado morto em estrada de Bragança, no nordeste do Pará

O corpo de um homem sem vida, identificado como Paulo Santos, conhecido como “Paulinho Silêncio”, foi encontrado, na manhã deste domingo (22/6), às margens da rodovia PA-458, no trecho que dá acesso à praia de Ajuruteua, no município de Bragança, nordeste do Pará. Próximo ao corpo, estava uma motocicleta completamente destruída, o que inicialmente indicava a ocorrência de um acidente de trânsito. Com informações do Portal Notícia Bragança.

Segundo informações preliminares, Paulo estaria conduzindo a moto quando, supostamente, perdeu o controle e colidiu com violência. No entanto, a presença de um corte no pescoço da vítima levantou suspeitas entre pessoas próximas, que não descartam outras possibilidades para a morte.

A Polícia Científica esteve no local e recolheu o corpo para realização de perícia. Outros órgãos de segurança pública também acompanham o caso, que segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Paulo. A expectativa é de que os laudos periciais possam confirmar se a causa da morte foi realmente acidental ou se houve outra motivação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à assessoria de comunicação da Polícia Civil e aguarda retorno para atualização do caso.