Duplo homicídio é registrado dentro de residência em Itupiranga

Um duplo homicídio foi registrado na noite de sábado (21/6) em Itupiranga, sudeste do Pará. Leila Oliveira da Silva, de 31 anos, e Lucas da Cruz foram assassinados a tiros em uma residência localizada no bairro Vitória. Com informações do site Correio de Carajás.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 23h20 para atender à ocorrência na Rua Araguaia. No local, os policiais confirmaram as mortes e tentaram obter informações com moradores da área, mas nenhuma testemunha conseguiu relatar características do suspeito ou suspeitos envolvidos no crime.

As vítimas possuíam antecedentes criminais por furto, conforme registro policial. A motivação do crime ainda é desconhecida, e nenhuma linha de investigação foi divulgada até o momento.

A Polícia Civil do Pará assumiu o caso e iniciou os procedimentos de perícia no imóvel. A Delegacia de Itupiranga é a responsável pela investigação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à assessoria de comunicação da Polícia Civil e aguarda retorno para atualização do caso.