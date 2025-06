Acidentes de trânsito com motocicletas são registrados na manhã de domingo (22), em Belém

Dois acidentes de trânsito com motocicletas foram registrados na manhã deste domingo (22/06) em Belém. Um deles ocorreu na avenida João Paulo II, nas proximidades da Ponte de Ferro, no bairro do Curió-Utinga. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram duas pessoas deitados no asfalto sendo atendidas pela população.

O outro acidente ocorreu no cruzamento da travessa Três de Maio com a avenida Governador Magalhães Barata, próximo ao Parque da Residência, em São Brás. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a vítima sendo socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Outro acidente com motocicleta foi registrado no cruzamento da travessa Três de Maio com a avenida Governador José Malcher. (Reprodução Redes Sociais)

A reportagem integrada do Grupo Liberal buscou contato com o Centro Integrado de Operações (Ciop) que informou não ter recebido nenhuma chamada envolvendo acidentes de motocicletas nesta manhã de domingo. A reportagem também aguarda resposta dos órgãos da Prefeitura Municipal de Belém sobre os acidentes e o estado de saúde das vítimas.