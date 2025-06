Homem é encontrado morto com pés amarrados e olhos vendados em Canaã dos Carajás

Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo (22/6), dentro da própria residência, em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. A vítima, identificada como Joaquim Freitas Rolim, 74 anos, era conhecida na região e morava na rua José Pereira Costa.

De acordo com as informações iniciais, o corpo foi localizado com os olhos vendados e os pés amarrados, o que indica possíveis sinais de tortura antes do assassinato. O cenário do crime chamou a atenção das autoridades e moradores da área.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local para isolar a área e iniciar as investigações. A Polícia Científica também foi acionada e aguarda a finalização da perícia para realizar a remoção do corpo.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime, e nenhum suspeito foi identificado. O caso segue sob investigação pelas autoridades locais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à assessoria de comunicação da Polícia Civil. Leia abaixo, na íntegra, a nota enviada pela corporação:

“A Polícia Civil informa que a vítima do homicídio foi identificada como Joaquim Freitas Rolim, 74 anos. Perícias foram solicitadas pela delegacia de Canaã dos Carajás para auxiliar nas investigações do caso”.