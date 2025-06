Cunhado morre esfaqueado ao tentar apartar briga entre irmãos em Castanhal

Um homem ainda não identificado foi assassinado esfaqueado na madrugada deste domingo (22/06) na zona rural de Castanhal, nordeste paraense. O homicídio ocorreu na agrovila Castelo Branco, quando a vítima tentou apartar a briga entre dois irmãos. A vítima era cunhado dos irmãos.

De acordo com o portal Jornal Correio do Norte (JCN), a briga ocorreu por volta das 3h, após um desentendimento entre a família. O cunhado ao tentar separar a briga entre os irmãos foi golpeado no peito e pescoço, morrendo no local.

Após ferir o cunhado, o assassino ainda tentou matar o irmão atingindo com golpe de faca, mas a segunda vítima foi socorrida com vida ao hospital. A arma do crime ficou jogada no chão. O suspeito pelos crimes ainda não foi preso.