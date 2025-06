Dois homens são mortos a tiros enquanto andavam de moto em Ananindeua

Jonhnatta da Silva Rodrigues e Thiago da Silva foram mortos a tiros na madrugada deste sábado (21/6), na Estrada da Providência, no bairro da Cidade Nova, em Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com as autoridades, as vítimas estavam em uma motocicleta quando foram perseguidas por dois homens, que estavam em outra moto, e alvejadas por eles.

O crime ocorreu por volta de 5h40. O 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) foi acionada logo após o baleamento de Jonhatta, que conduzia o veículo, e de Thiago, o garupa. Os suspeitos conseguiram fugir antes da chegada dos militares.

Segundo a PM, Jonhnatta foi baleado na cabeça e chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. No entanto, ele resistiu aos ferimentos. Já Thiago, que foi baleado nas costas, morreu no local do crime, apesar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ter tentado reanimá-lo.

Até o momento, as autoridades apuram as motivações do duplo homicídio, que ainda são desconhecidas. O 6º BPM segue atrás dos envolvidos para capturá-los.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.