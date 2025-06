Vítimas de queda de balão em Santa Catarina teriam morrido abraçadas, diz delegado

As vítimas que estavam no balão que pegou fogo e caiu em Santa Catarina, neste sábado (21), teriam morrido abraçadas, segundo informou a Polícia Civil. O delegado-geral da PCSC, Ulisses Gabriel, usou as redes sociais para lamentar o acidente com um balão que caiu em Praia Grande, no Sul do estado, causando a morte de oito pessoas.

Em uma publicação emocionada, ele revelou que três das vítimas estavam abraçadas. “Dói na alma a cena de três pessoas morrendo abraçadas!”, escreveu.

O acidente, que envolveu 21 ocupantes a bordo do balão, ocorreu nesta manhã e deixou 13 pessoas feridas, resgatadas pelas equipes de segurança pública. A Polícia Civil e a Polícia Científica iniciaram imediatamente a investigação para apurar as causas do incêndio que levou à queda.

As circunstâncias do acidente ainda são objeto de apuração, mas o depoimento do delegado-geral reforça a dimensão trágica da ocorrência e o impacto emocional sobre as equipes envolvidas no atendimento às vítimas.