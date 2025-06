PC prende suspeito de matar homem em Tailândia

Eteniel Ferreira foi preso em flagrante pela Polícia Civil na sexta-feira (20/6), em Tailândia, nordeste do Pará, suspeito de envolvimento na morte de Paulo Roberto Araújo Silva, de 47 anos. O crime ocorreu no mesmo dia, na travessa Palmeira, entre as avenidas Jarana e Oliveira, no final do bairro Vila Macarrão.

Moradores que passavam pela região encontraram o corpo jogado em uma estrada de terra e acionaram a Polícia Militar e a Polícia Civil. Ainda conforme os levantamentos preliminares, as lesões podem ter sido causadas por um objeto contundente.

Segundo o portal Correio de Carajás, os policiais civis iniciaram diligências para identificar e capturar o autor. Com base em relatos de testemunhas e informações colhidas no local, a equipe chegou ao nome de Eteniel como autor do homicídio.

Ainda conforme o Correio, as autoridades apuraram que o suspeito e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica quando iniciaram uma discussão. Durante a confusão, Eteniel desferiu um golpe com uma ripa de madeira na cabeça de Paulo, que morreu ainda no local.

Um familiar do suspeito ajudou a PC a localizar Eteniel, que estava na casa da mãe dele. O homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Tailândia, onde foram realizados os procedimentos de praxe. Ele permanece à disposição da Justiça.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.