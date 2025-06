Homem é morto a tiros na porta de casa em Moju

Raimundo dos Santos Souza, de 34 anos, foi assassinado a tiros na porta da própria casa, no município de Moju, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (19), na Rua da Glória, na Vila Olho D’Água, localizada no km 40 da PA-150, zona rural da cidade. Segundo informações preliminares, a vítima foi morta por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta.

Relatos iniciais indicam que os suspeitos se aproximaram lentamente da residência antes de atirar contra Raimundo. Após os disparos, eles fugiram em direção desconhecida. A vítima caiu em frente à casa e morreu antes da chegada do socorro médico.

A Polícia Militar esteve no local para colher as primeiras informações e isolar a área do crime. Em seguida, policiais civis iniciaram as investigações, ouvindo testemunhas e buscando informações sobre a vítima. Uma equipe da Polícia Científica realizou a perícia e a remoção do corpo.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem sobre a identidade dos autores. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Moju.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.