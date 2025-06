Homem é morto com mais de dez tiros em Medicilândia

Um homem identificado como Gabriel Gardene Cotes, de 25 anos, foi morto com mais de dez tiros na noite de quinta-feira (19), na cidade de Medicilândia, no sudoeste do Pará. O crime foi registrado na Travessa Irmã Serafina, no bairro Vila Nova, quando a vítima foi abordada por dois homens que chegaram em uma motocicleta. O homicídio foi flagrado por câmeras de segurança.

Segundo as imagens e relatos, o crime ocorreu por volta das 23h55. Gabriel foi surpreendido pelos suspeitos, que estavam em uma moto modelo Bros de cor azul. Os dois, que usavam capacetes, efetuaram diversos disparos contra a vítima e fugiram em seguida, em direção desconhecida.

Testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, ao chegarem ao local, os socorristas apenas constataram a morte de Gabriel. Uma guarnição da Polícia Militar também esteve na cena do crime e isolou a área até a chegada da Polícia Civil, que assumiu as investigações. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Altamira, onde passou por exames.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a motivação do assassinato. Até a noite de sexta-feira (20), nenhum suspeito havia sido preso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à Polícia Civil e aguarda retorno.