Jovem desaparecido é encontrado morto com marcas de tiros pelo corpo em Altamira

Francisco Álvaro, de 19 anos, foi encontrado morto em avançado estado de decomposição e com marcas de tiro pelo corpo na sexta-feira (20/), na estrada da Serrinha, zona rural de Altamira, no sudoeste do Pará. Ele estava desaparecido desde o último domingo (15/6). Até o momento, as circunstâncias e motivações do crime são desconhecidas.

VEJA MAIS

Segundo o portal Confirma Notícia, a família relatou que o jovem tinha sido visto pela última vez por volta das 14h, no bairro Bela Vista, cinco dias antes do cadáver dele ter sido localizado. Ele teria saído de casa sem celular para comparecer em um velório e, desde então, não havia sido visto, ainda conforme o Confirma.

Até o momento, nenhuma pessoa foi presa por envolvimento na morte de Francisco. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.