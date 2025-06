Jovem é encontrado morto com sinais de violência em Ulianópolis

Mateus Miranda dos Santos, de 20 anos, foi encontrado morto com sinais de violência pelo corpo, na manhã de segunda-feira (16/6), na Vila Água Branca, zona rural de Ulianópolis, no sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, ele estava desaparecido desde o dia 11 de junho.

Conforme o portal Dom Eliseu Notícias, moradores da área acionaram a PC após terem localizado o cadáver. A Polícia Militar também se deslocou até o local. Além disso, a Polícia Científica foi comunicada para realizar a remoção do corpo e exames de necropsia e de local de crime.

Segundo a PM, Mateus era investigado por vários crimes em Ulianópolis e, inclusive, tinha um mandado de prisão expedido contra ele pela comarca da região. Em nota, a PC confirmou que a vítima apresentava sinais violência quando foi achada morta.

“Equipes estão trabalhando para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no homicídio. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na investigação, realizada pela delegacia de Ulianópolis”, comunicou a Polícia Civil. Até o fim da manhã desta terça-feira (17/6), nenhum suspeito havia sido preso por envolvimento na morte de Mateus.