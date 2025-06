Mulher é perseguida e esfaqueada 7 vezes pelo companheiro dentro de mercantil em Santarém

Mayara Oliveira Mafra, 30 anos, foi esfaqueada na tarde de segunda-feira (16/6), dentro de um mercantil, localizado no bairro Uruará, em Santarém, região oeste do Pará. Segundo as autoridades, a vítima foi atingida por sete facadas. O companheiro dela, Wallace Sousa de Oliveira, 36, é o principal suspeito do crime. Ele foi preso.

O portal O Impacto teve acesso à câmera de segurança do estabelecimento onde o caso ocorreu. Pelas imagens é possível ver a vítima correndo para dentro da loja gritando por socorro, enquanto é perseguida pelo suspeito, que veste uma camisa longa cinza e boné preto. A atendente do mercantil chega a pedir para que o suspeito tenha calma. “Ele vai me matar”, afirma Mayara. Logo depois, várias pessoas surgem para ajudar a vítima. Um rapaz chega a jogar um objeto de vidro no suspeito, que foge na sequência.

Ainda conforme O Impacto, Wallace tem passagens por roubo. A Polícia Militar conseguiu localizá-lo e o encaminhou até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). O ataque a mulher estaria ligado a uma suposta traição. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e aguarda retorno.

Mayara foi levada ao Hospital Municipal de Santarém (HMS). Para O Impacto, a direção do HMS informou que ela deu entrada na unidade com perfurações na região do tórax posterior e após avaliação médica não houve indicação de cirurgia. A vítima encontra-se com quadro clínico estável e permanece em observação.