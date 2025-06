Homem finge preencher bilhete de apostas e baleia comerciante dentro de lotérica no Pará

Um comerciante foi baleado durante um assalto ocorrido na tarde desta segunda-feira (16), em uma casa lotérica no município de Breu Branco, no sudeste paraense. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança e mostra uma abordagem possivelmente planejada pelos assaltantes.

As imagens revelam que um dos criminosos já estava no interior da lotérica antes da chegada da vítima, aparentando preencher uma guia de aposta em um dos balcões. Pouco depois, o comerciante entrou no local e realizou um saque de valor não divulgado.​

Ao deixar o caixa e seguir em direção à saída, Jelson foi surpreendido por um segundo criminoso, que se aproximou pela calçada. O homem encostou a mão na barriga da vítima e, segundo as imagens, anunciou o assalto. Nesse momento, o comparsa que estava dentro do estabelecimento se juntou à ação, sacando uma arma de fogo da cintura. Após balear a vítima, a dupla fugiu levando uma bolsa de mão pertencente ao comerciante.

Mesmo ferido, o comerciante ainda conseguiu retornar ao interior da lotérica em busca de ajuda. Ele foi socorrido e encaminhado às pressas para uma unidade hospitalar. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele. A Polícia Civil investiga o caso, para identificar e prender os suspeitos.