Homem morre após ser atingido por bloco de concreto em Marabá

Leandro do Nascimento Sá foi encontrado morto na madrugada deste domingo (15/6), após ser atingido por um bloco de concreto em uma via pública de Marabá, no sudeste do Pará. O caso ocorreu por volta de 0h45, na Rodovia Transamazônica, Folha 34, em frente a um estabelecimento comercial situado no bairro Nova Marabá, uma das regiões mais movimentadas da cidade. Com informações do site Correio de Carajás.

A Polícia Civil foi acionada por meio do Núcleo Integrado de Operações (Niop) e, ao chegar ao local, confirmou que a vítima já se encontrava sem vida. Segundo a Delegacia de Homicídios de Marabá, Leandro foi atingido por um bloco de concreto, mas as circunstâncias exatas do crime ainda são desconhecidas.

As equipes de investigação isolaram a área para preservar os vestígios e requisitaram perícia técnica, a fim de coletar provas que possam esclarecer a dinâmica do ocorrido.

A identidade da vítima foi confirmada ainda no local, e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames necroscópicos. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre possíveis suspeitos ou motivação para o homicídio.

O caso foi oficialmente registrado e segue sob investigação da Delegacia de Homicídios de Marabá. As autoridades pedem que qualquer informação que possa contribuir com as investigações seja repassada de forma anônima aos contatos oficiais da Polícia Civil: 181 ou via Whatsapp em (91) 98115-9181.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.