'Carreirinha' é morto a tiros em praça de Breu Branco

Elison Viana Ferreira, de 27 anos, conhecido pelo apelido de “Carreirinha”, foi assassinado a tiros na noite de terça-feira (16/7), na praça da Vila Jutaí, que fica em Breu Branco, no sudeste do Pará. Testemunhas relataram à polícia que dois homens em uma moto simularam um assalto quando se aproximaram da vítima e efetuaram os disparos contra ela. A princípio, a motivação do crime teria sido o suposto envolvimento de “Carreirinha” com o tráfico de drogas no município de Tucuruí. Porém, essa hipótese ainda segue sendo apurada pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso por suspeita de ligação com a morte de Elison.

O homicídio segue em investigação pela PC. Em nota, a instituição policial informou que equipes da delegacia do município “ trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime ”. Além disso, testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.