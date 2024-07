polícia civil investiga morte de picolezeiro em castanhal

A morte do picolezeiro Eltalino Mineiro Silva é investigada pela Delegacia de Homicídios (DH) de Castanhal, no nordeste do Pará. A vítima tinha dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município na segunda-feira (15/7), após ter sido encontrada com ferimentos na cabeça, desacordada em uma via pública do Conjunto Novo Horizonte. O vendedor de picolés era conhecido como “Elton Picolezeiro”, e costumava circular no centro de Castanhal, entre outros locais.

A vítima morreu ainda na UPA, onde deu entrada sem nenhum documento. De acordo com a página Correio do Norte, um familiar identificou o corpo de Eltalino no Instituto Médico Legal (IML) do município. A causa da morte dele, até o momento, não foi revelada.

Uma das linhas de investigações adotadas pela PC é de um possível latrocínio, roubo seguido de morte. Conforme o relato das autoridades, quando o picoleizeiro tinha sido localizado, nenhum pertence havia sido achado, fortalecendo a hipótese que teria sido vítima de um assalto e seus bens, subtraídos. No entanto, o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil e nenhuma possibilidade é descartada. Até o momento, ninguém foi preso.

Por nota, a Polícia Civil informou que "equipes da delegacia de Castanhal trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações".

Ajude a polícia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.