Homem é esfaqueado e morto dentro do cemitério Santa Izabel, em Belém

Um homem identificado como Ramon Lima do Monte, conhecido como 'Loirinho', foi encontrado morto com marcas de esfaqueamento na manhã desta terça-feira (16/07), dentro do Cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá, em Belém. Conforme as informações da Polícia Militar, a vítima seria usuária de drogas e estaria consumindo bebidas alcoólicas durante a madrugada, dentro do local, quando tudo ocorreu. A Polícia Civil informou que a Divisão de Homicídios foi acionada e encaminhou uma equipe ao local para iniciar as investigações.

De acordo com a PM, uma pessoa que trabalha fazendo a limpeza das sepulturas encontrou o corpo em meio aos jazigos por volta de 8h30. Os policiais apuraram com os funcionários do cemitério que a vítima estaria consumindo bebidas alcoólicas com outro indivíduo no local e teriam se desentendido. Uma garrafa de bebida foi encontrada. Após ser esfaqueado, Ramon ainda teria corrido entre os túmulos para fugir, mas caiu e morreu no local. O local onde o corpo foi encontrado estava com marcas de sangue e algumas sepulturas estavam quebradas. A vítima apresentava uma marca de facada na região do peito.

“A vítima encontrava-se bebendo. Tinha uma garrafa de bebida quase vazia lá perto de onde o corpo estava. Ele foi esfaqueado, tentou correr e caiu em cima do jazigo e caiu. O Ramon seria morador de rua, mas não tinha passagem pela justiça. Segundo informações quem esfaqueou seria um amigo dele (vítima), chamado de ‘índio’. A população viu ele se evadindo do local com uma faca”, aponta o inspetor Reginaldo Amaral, da Guarda Municipal.

VEJA MAIS

Os familiares de Ramon foram acionados por volta de 10h e reconheceram o corpo. Vizinhos da área contaram para os militares que chegaram a ver, por volta da 1h da madrugada, vários moradores de rua dentro do cemitério tomando banho, bebendo e fazendo muito barulho.

Em nota, a Guarda Municipal de Belém (GMB) informou que os guardas municipais da base do Distrito Administrativo do Guamá (Dagua) foram acionados pela administração do cemitério de Santa Izabel por volta das 8h45 e ao chegarem ao local constataram que se tratava de um corpo de homem, com várias perfurações. Os guardas municipais isolaram a área e acionaram a Polícia Científica do Estado. "A Guarda Municipal informa ainda que mantém ronda constante no cemitério e que em datas comemorativas, como Dia das Mães, Finados, etc., a segurança é reforçada no local", diz um trecho do comunicado.

A Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb), por meio do Departamento de Administração de Necrópole (Dane), disse que lamenta o ocorrido e explicou que o corpo foi encontrado por uma equipe de trabalhadores que fazia manutenção de limpeza periódica para o Dia dos Pais, por volta das 8h40 desta terça-feira, 16.

"De imediato, a administração do cemitério acionou as autoridades competentes, para tomarem as medidas cabíveis. Informamos que o horário de funcionamento do cemitério de Santa Izabel, no Guamá, é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e sábado e domingo das 8h às 13h. Após esse horário, não é permitida a entrada de pessoas para visitação. Além disso, a Seurb informa que toma as medidas de segurança necessárias dentro do cemitério, com checagem do espaço após as visitações e o trancamento dos portões logo após esses horários", declarou, por nota.