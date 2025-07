Homem é morto a facadas no nordeste do Pará

Mizael dos Santos Trindade, de 27 anos, foi morto a facadas na madrugada de segunda-feira (14/7), na Vicinal 43, zona rural de Tailândia, no nordeste paraense. Moradores da região encontraram a vítima deitada em uma rede, morta e com o corpo ensanguentado. Por enquanto, as circunstâncias e motivações do crime são desconhecidas.

Conforme o Portal Tailândia, a Polícia Civil informou que Mizael era de São João de Pirabas, município distante cerca de 223 quilômetros. No local, os agentes confirmaram que o homem apresentava múltiplas lesões provocadas possivelmente por um instrumento perfurocortante.

Ainda de acordo o Portal Tailândia, residentes disseram que Mizael havia retornado recentemente à região. Até agora, nenhuma pessoa foi identificada ou presa por envolvimento no caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o crime. Em nota, a instituição informou que a morte de Mizael é investigada como homicídio doloso pela Delegacia de Tailândia. "Testemunhas são ouvidas para ajudar na identificação do suspeito do crime", comunicou.