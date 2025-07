Confusão entre motorista e agentes de trânsito chama atenção no centro de Belém

Uma briga entre um condutor de uma Kombi e dois agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) foi registrada na manhã de segunda-feira (14), na rua 15 de Novembro, no bairro da Campina, centro de Belém. As cenas da confusão viralizaram nas redes sociais. O caso está sendo investigado pela Seccional do Comércio, segundo a Polícia Civil.

No vídeo, que circulou rapidamente na internet, um dos agentes de trânsito aparece dando um chute no condutor, que não foi identificado, enquanto outro servidor tenta conter o homem. Em poucos segundos, o condutor se levanta e segue em direção ao seu veículo. “Ei, parou!”, diz uma das pessoas que presenciam a cena.

Na sequência, um dos agentes vai atrás do condutor, mas é contido por um dos populares. “Ei, sem briga”, alerta um homem que também não foi identificado. Várias pessoas testemunharam o confronto no movimentado centro comercial. “Chama a polícia!”, pede outra voz ao fundo. Nem os agentes envolvidos e nem o condutor foram oficialmente identificados.

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade informou que o caso ocorreu após um grave incidente na última segunda-feira (14), durante uma fiscalização de rotina para combater a fila dupla no centro comercial da cidade. Durante uma abordagem a um veículo Kombi, o condutor reagiu de forma extremamente agressiva.

Ele utilizou uma chave de fenda para quebrar o vidro de uma viatura da SEGBEL e, em seguida, ameaçou os agentes. Diante da ameaça direta e da agressão, foi necessário que os agentes aplicassem o uso da força para tentar contê-lo. No entanto, o indivíduo conseguiu fugir do local.

"Lamentavelmente, um dos agentes envolvidos sofreu um ferimento na testa e foi prontamente encaminhado para atendimento médico. Neste momento, os agentes da SEGBEL estão na Delegacia do Comércio registrando o Boletim de Ocorrência (BO) para que as providências cabíveis sejam tomadas", detalha a nota. "A Segbel reitera seu compromisso inabalável com a segurança e a ordem pública, e garante que todas as medidas legais serão adotadas para identificar e responsabilizar o condutor por seus atos".