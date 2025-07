Três mulheres são presas e drogas apreendidas em São Francisco do Pará

Três mulheres suspeitas de comercializar entorpecentes foram presas nesta terça-feira (15), em São Francisco do Pará, no nordeste do estado. A ação ocorreu no bairro Morro, após a guarnição do recobrimento rural do 2° BPR receber uma denúncia anônima sobre a venda de drogas em uma residência. Com o trio foram apreendidos invólucros de maconha, cocaína e oxi.

Segundo a PM, por volta de 11h20, a guarnição foi até a 1ª Rua, local que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes. A equipe fez incursões em uma área de mata na tentativa de visualizar a possível comercialização ilícita. Durante a ação, nas proximidades de uma residência, foi avistada uma mulher. Segundo os agentes, ao perceber a presença dos militares, ela teria apresentado nervosismo e corrido para dentro do imóvel. A suspeita estava com uma sacola em mãos.

Os policiais foram ao local e encontraram mais duas mulheres, que estariam embalando entorpecentes. Já a terceira suspeita, teria tentado esconder a sacola. Durante a abordagem e busca no imóvel, os policiais encontraram 39 invólucros de tamanho médio e 2 invólucros de tamanho maior de maconha, totalizando 132 gramas; 3 invólucros grandes e 12 de tamanho médio de cocaína, totalizando 92 gramas; 154 invólucros pequenos e 1 grande, de oxi, totalizando 76 gramas.

Além dos entorpecentes, foram localizados e apreendidos uma balança de precisão; R$131,10 em cédulas trocadas e moedas; e cinco aparelhos celulares. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão às três suspeitas, que foram conduzidas e apresentadas, juntamente com todo o material apreendido, na Delegacia de Polícia Civil de Igarapé-Açu.