Suspeito de assalto é agredido por homens na Doca de Souza Franco, em Belém

Um suspeito de roubar o celular de uma mulher na Avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Reduto, em Belém, foi agredido por um grupo de homens. A situação foi registrada na manhã desta terça-feira (15), próximo a um shopping. Pessoas que passavam pelo local filmaram as agressões.

Conforme os relatos iniciais, o suspeito pegou o aparelho celular da vítima e correu para a área do canteiro de obras, sentido à rua Senador Manoel Barata. No entanto, um grupo de homens percebeu a situação, o perseguiu e o alcançou. Durante a confusão, o suspeito foi agredido com pás e outras ferramentas, além de socos e chutes.

As pessoas no local conseguiram recuperar o celular e devolvê-lo para a vítima. Para tentar evitar a agressão, o homem correu e se jogou na carroceria de um veículo da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SegBel), que passava pelo local. A vítima permaneceu no local e relatou aos agentes o ocorrido. O suspeito teria sido entregue à Polícia Militar.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.