Quase 10 toneladas de drogas foram apreendidas em ações no Pará no primeiro semestre de 2025

Cerca de 9.893,705 quilos de maconha e cocaína foram apreendidos no Pará, no período de janeiro a junho de 2025. A interceptação dos entorpecentes representa um aumento de 37,68% no quantitativo, se comparado ao primeiro semestre de 2024, quando 7.185,144 kg de drogas foram apreendidas. Os números resultam de investimentos em tecnologia e equipamentos, além do trabalho das agências de inteligência, investigações e ações integradas pelas forças de segurança do estado.

A quantidade de droga apreendida no primeiro semestre representa 5.092,246 kg de cocaína e 4.801,459 kg de maconha. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (15) pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Secretaria-Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac). Segundo Ualame Machado, secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, as estratégias assertivas têm mostrado resultado na desarticulação de grupos criminosos.

“Nós seguimos avançando na desarticulação do tráfico de drogas no Pará, a partir de um trabalho estratégico. Somente no primeiro semestre de 2025 já apreendemos quase 10 toneladas de drogas, um aumento considerável em relação ao primeiro semestre de 2024, o que demonstra que estamos caminhando para fechar mais um ano com uma apreensão histórica. Por exemplo, 2024 foi o ano em que tivemos o maior número de apreensões de drogas na história do Pará, com mais de 13 toneladas. Em seis anos e meio de novas estratégias e um trabalho contínuo, conseguimos realizar a apreensão de mais de 50 toneladas de drogas, demonstrando a eficiência que as estratégias de segurança adotadas, desde o início da gestão, estão no caminho certo”, ressaltou.

Resultados históricos

O trabalho investigativo, investimentos em equipamentos, estruturas, qualificação de agentes e ações estratégicas para o enfrentamento ao tráfico de drogas resultaram na maior apreensão de entorpecentes da história do Pará em 2024. No total, foram interceptados 13.239,967 kg de drogas, sendo 10.356,607 kg de maconha e 2.883,360 kg de cocaína. O que demonstra um aumento de 44,53% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram apreendidos 9.156,584 kg de drogas - 5.895,234 kg de maconha e 3.261,350 kg de cocaína.

Monitoramento

Segundo o titular da Segup, o Pará tem uma vasta malha fluvial, assim como diversas rotas terrestres, que são pontos utilizados para o escoamento de entorpecentes. Os principais pontos de passagem de drogas são mapeados e analisados diariamente pela Segup, por meio da Siac, em conjunto com as polícias Civil e Militar, que atuam em ações resultantes em grandes apreensões e desarticulação de grupos criminosos.

“Nós mapeamos e monitoramos, por meio das agências de inteligência, pontos estratégicos, o que tem feito toda a diferença nos últimos anos, resultando em grandes apreensões. Quando a droga consegue passar sem ser percebida, monitoramos durante seu trajeto e, posteriormente, conseguimos fazer o flagrante. Um investimento que tem nos auxiliado significativamente nisso são as bases fluviais, que atuam diariamente em rotas específicas, para quem vem de estados como Amapá e Amazonas. Desta forma, estamos sempre bem posicionados e trabalhando em estratégias constantes para coibir e inibir o tráfico no Pará", enfatizou Ualame Machado.