Idoso é encontrado morto em igarapé de São Domingos do Araguaia

Um idoso identificado como Vicente Alves de Sousa, de 74 anos, foi encontrado morto em um igarapé na zona rural de São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. O corpo da vítima foi localizado pelo irmão, na manhã de segunda-feira (14), no bairro Novo São Luiz. O familiar relatou que Vicente Alves possuía problemas psiquiátricos e pode ter passado mal e morrido ao cair na água.

Conforme a informações iniciais, o irmão de Vicente Alves relatou que a vítima saiu da casa onde morava por volta de 6h30, como tinha costume de fazer. Ele foi até um córrego no conjunto de chácaras na Vicinal do Breno, distante cerca de 20 km do perímetro urbano, para buscar a água que usaria para regar as plantações da propriedade rural. Ao notar a demora de Vicente, o irmão teria ido procurá-lo, levando o café da manhã. Mas se deparou com a vítima caída na água sem sinais vitais.

O familiar acionou a Polícia Militar, que esteve no local coletando as informações sobre o caso. O irmão de Vicente ainda relatou sobre a vítima ter problemas psiquiátricos e que isso pode ter relação com a morte.

A equipe das polícia Cívil foi até o local para iniciar a apuração sobre a morte do idoso. A Polícia Científica também esteve no igarapé para realizar a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passou por exame de necropsia. Um laudo médico apontando a causa da morte deverá ser emitido nos próximos 30 dias.

Ainda na noite de segunda-feira, o corpo de Vicente Alves foi liberado para que a família realizasse o velório e sepultamento. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.