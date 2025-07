PRF dá detalhes de acidente que matou estudantes da UFPA em Goiás

Uma carreta ocasionou o acidente de trânsito que resultou na morte de três estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) na madrugada desta quarta-feira (16/7), na BR-153, em Porangatu, região norte de Goiás. Além desse automóvel, o sinistro envolveu dois ônibus que transportavam alunos da UFPA que participariam do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) na Universidade Federal de Goiás, que ocorre nesta quarta (16), em Goiânia.

O policial rodoviário federal Rustiguel informou que os acadêmicos saíram da instituição divididos em um comboio de quatro ônibus. Segundo ele, a carreta teria invadido a contramão e colidido com o primeiro e segundo ônibus desse comboio. “O primeiro foi o mais afetado. Três estudantes e o motorista desse ônibus morreram ainda no local e os demais ocupantes foram socorridos. Já no segundo ônibus, ninguém se feriu. O condutor da carreta também veio a óbito no local. O passageiro da carreta foi socorrido para o hospital”, disse ele.

O primeiro ônibus do comboio transportava 25 alunos, dois motoristas e um orientador.

Pará acompanha a situação

No X, Helder disse que o governo estadual está “em contato com as autoridades locais para acompanhar a situação" e afirmou que o Pará "está à disposição para colaborar no que for necessário”. “Recebi com profunda tristeza a notícia do acidente envolvendo estudantes da UFPA na BR-153, em Goiás. Jovens que saíram do Pará cheios de sonhos para participar do Congresso da UNE. Minha solidariedade às famílias das vítimas e orações por todos os feridos”, lamentou ele na publicação.