Acidente com ônibus de estudantes da UFPA deixa 5 mortos em Goiás

Pelo menos cinco pessoas morreram em um acidente entre um caminhão, um micro-ônibus e um ônibus na BR-153, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O acidente ocorreu, na madrugada desta quarta-feira (16), em Porangatu, região norte de Goiás. O Corpo de Bombeiros informou que há muitos feridos. O acidente envolveu ônibus que transportava alunos da Universidade Federal do Pará.

Ainda conforme as primeiras informações, morreram 3 estudantes e o motorista do ônibus e, também, o condutor da carreta. Ainda segundo a PRF, o acidente envolveu dois dos quatro ônibus de um comboio de estudantes que saíram da Universidade Federal do Pará (UFPA). De acordo com as informações, eles participariam do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) na Universidade Federal de Goiás, que ocorre, nesta quarta-feira (16), em Goiânia.

Ainda segundo a PRF, cinco mortos já foram confirmados pela equipe. Além do Corpo de Bombeiros, também estão no local o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Técnico-Científica e a concessionária responsável pelo trecho De acordo com as informações preliminares da polícia, uma carreta que trafegava no sentido contrário teria invadido a contramão e colidido frontalmente com o primeiro ônibus do comboio, que transportava 25 alunos, dois motoristas e um orientador.

Segundo a PRF, quatro ocupantes do ônibus, o motorista e três estudantes, e o motorista da carreta morreram no local. Já o passageiro do caminhão foi socorrido com ferimentos graves. A Redação Integrada de O Liberal segue apurando mais informaçõe sobre o acidente.