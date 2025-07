Um grave acidente envolvendo uma carreta e um ônibus com estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) deixou cinco mortos e dezenas de feridos na madrugada de quarta-feira (16), na BR‑153, em Porangatu (GO). As vítimas incluem três estudantes, o motorista do coletivo e o condutor da carreta.

Veja a lista dos nomes das vítimas do acidente da UFPA

Welfesom Campos Alves (estudante)

Leandro Souza Dias (estudante de farmácia - UFPA)

Ana Letícia Araújo Cordeiro (estudante de pedagogia - UFPA)

Ademilson Militão (motorista)

Os alunos viajavam em comboio rumo ao Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Goiânia. Ao todo, 75 pessoas foram atingidas de alguma forma na colisão. A seguir, veja tudo que se sabe até o momento sobre o acidente.

Como aconteceu o acidente com estudantes da UFPA em Goiás

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta que trafegava na direção oposta invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o primeiro ônibus de um comboio da UFPA. O veículo atingido levava 25 estudantes, dois motoristas e um orientador. O segundo ônibus também foi atingido lateralmente, mas ninguém ficou ferido.

Feridos foram levados a hospitais da região

A concessionária Ecovias Araguaia, responsável pela rodovia, confirmou que o acidente deixou 75 vítimas. Cinco delas foram resgatadas pela própria concessionária — quatro em estado grave e uma em estado leve. Os feridos foram levados para hospitais de Porangatu (GO), Uruaçu (GO) e Alvorada (TO), com o apoio do Corpo de Bombeiros, SAMU e Prefeitura de Talismã (TO).

Rodovia ficou interditada por quase cinco horas

A BR‑153 foi totalmente bloqueada entre 4h10 e 9h desta quarta-feira (16/07). Após esse horário, o tráfego foi liberado em sistema de “pare e siga” até a normalização completa ainda durante a manhã.

UFPA decretou luto oficial e criou comitê de apoio

A Universidade Federal do Pará declarou luto oficial de três dias e criou um comitê para prestar suporte psicológico, logístico e social às famílias das vítimas. A instituição também acompanha a situação dos feridos hospitalizados.

Em posicicionamento ao caso, a Universidade Federal do Pará informou que lamenta o grave acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira, envolvendo membros da comunidade universitária que viajavam para o Congresso da UNE, em Goiânia. "A Universidade está mobilizada para oferecer todo apoio necessário às famílias e às vítimas envolvidas e manifesta solidariedade, compartilhando o luto que atinge toda a instituição neste momento tão difícil", diz a nota.

"A Universidade Federal do Pará presta respeito às vítimas e aos familiares e decreta luto oficial de três dias. A Administração Superior da UFPA constituiu um Comitê de Acompanhamento, composto por integrantes da Reitoria, das Pró- Reitorias de Extensão, de Assistência e Acessibilidade Estudantil, de Ensino de Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação, de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal, de Administração, de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, e de Relações Internacionais, da Prefeitura Multicampi, da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa e da Assessoria de Comunicação Institucional", informa a UFPA.

Segundo a instituição, o comitê "está mobilizado para atuar de forma coordenada na assistência às vítimas e aos seus familiares, bem como no acompanhamento de todas as providências necessárias. Como medida emergencial, a Universidade montou uma Central de Acolhimento no Campus Guamá, com atendimento presencial às famílias das vítimas e aos demais integrantes da comunidade afetada. A equipe de acolhimento é composta por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e pedagogos da UFPA. Também foi disponibilizado o número (91) 98272-1213 para atendimento remoto".



A UFPA também informou que os feridos foram encaminhados a hospitais nas cidades de Porangatu (GO), Alvorada do Norte (TO) e Gurupi (TO), e estão sendo acompanhados por equipes de saúde locais. O pró-reitor de Gestão de Pessoal da UFPA desloca-se, neste momento, de Brasília ao local do acidente para acompanhar de perto a situação e reforçar o apoio institucional.

"Foram confirmados quatro óbitos de membros da comunidade universitária. Em respeito à memória das vítimas e à privacidade de seus familiares, a UFPA não divulgará informações sobre identidade, cursos ou ocupações das pessoas atingidas", completa a universidade.

A Universidade também detalhou que está em contato permanente com as autoridades responsáveis no local do acidente e no estado do Pará, garantindo a apuração dos fatos e a assistência necessária aos envolvidos, incluindo os trâmites para traslado das vítimas.

"Reiteramos nosso compromisso com a transparência e o respeito à dor das famílias. Novas informações serão divulgadas exclusivamente por meio dos canais oficiais da UFPA, à medida que forem confirmadas por fontes responsáveis", finaliza o comunicado.

Autoridades manifestaram solidariedade

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva: lamentou a perda de vidas, prestando solidariedade às famílias, amigos e comunidade acadêmica.

lamentou a perda de vidas, prestando solidariedade às famílias, amigos e comunidade acadêmica. Governador Helder Barbalho (PA): prestou solidariedade e disse que o governo do Pará está à disposição para colaborar.

prestou solidariedade e disse que o governo do Pará está à disposição para colaborar. UNE: se manifestou com pesar, dizendo estar em contato com UFPA, UFG e autoridades para oferecer suporte.

se manifestou com pesar, dizendo estar em contato com UFPA, UFG e autoridades para oferecer suporte. Secretaria de Saúde de Goiás: organizou força-tarefa para o atendimento das vítimas.

Resumo do caso

Data e local: quarta-feira (16), na BR‑153, em Porangatu (GO). Destino: Congresso da UNE, na Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia. Mortes: cinco — três estudantes da UFPA, o motorista do ônibus e o condutor da carreta. Feridos: 75 pessoas atingidas, com diferentes níveis de gravidade. Reações: manifestações oficiais da UFPA, governo federal e estadual, além de instituições estudantis.