Governo do Pará aciona MEC e FAB para apoiar vítimas de acidente com estudantes da UFPA

Após o acidente que vitimou estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA), na madrugada desta quarta-feira (16), em Porangatu, região norte de Goiás, o Governo do Pará informou que já está em contato com o Ministério da Educação (MEC) para prestar apoio às famílias das vítimas envolvidas no caso.

“O MEC está intermediando com a Força Aérea Brasileira (FAB) o traslado dos corpos e também dos estudantes feridos. Psicólogos e equipe multidisciplinar do Governo do Pará acompanham os familiares. Os estudantes hospitalizados também estão sendo assistidos pelo governo estadual”, detalhou a nota do governo do estado.

Entenda o caso

Na madrugada desta quarta-feira (16), um grave acidente na BR-153, em Porangatu (GO), envolvendo uma carreta, um micro-ônibus e um ônibus da Universidade Federal do Pará (UFPA), deixou cinco mortos e dezenas de feridos. O veículo transportava estudantes que viajavam para o Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Goiânia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi causado por uma carreta que invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o primeiro ônibus do comboio, que levava 25 alunos, dois motoristas e um orientador.

A concessionária Ecovias Araguaia contabilizou 75 vítimas no total, sendo cinco em óbito e outras em estados variados de gravidade. As equipes de resgate – incluindo Corpo de Bombeiros, Samu e autoridades locais – encaminharam os feridos para hospitais de Porangatu (GO), Alvorada (TO) e Gurupi (TO). A rodovia ficou interditada por cerca de cinco horas e só foi liberada nos dois sentidos por volta da manhã. O impacto da tragédia mobilizou autoridades e causou forte comoção pública.

A UFPA decretou luto oficial de três dias e criou uma Central de Acolhimento no Campus Guamá para atender familiares e a comunidade universitária. Um comitê institucional foi formado para acompanhar o caso e garantir assistência psicológica, social e médica às vítimas.

O presidente Lula, o governador do Pará e a UNE lamentaram publicamente o ocorrido e prestaram solidariedade às famílias. A universidade afirmou que seguirá prestando apoio e divulgando informações por seus canais oficiais, respeitando a memória das vítimas e a dor de seus familiares.