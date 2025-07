Parauapebas: adolescente é apreendido com drogas e ainda tentou subornar policiais 

Um adolescente foi apreendido em posse de 5,3 gramas de crack, no Bairro da Paz, em Parauapebas, na madrugada de terça-feira (15) . O adolescente foi encaminhado à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e os procedimentos legais adotados conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei de Drogas.

Além do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, segundo a Polícia Militar, ele tentou subornar os militares para evitar ser levado à Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com informações da polícia, ao perceber a presença da viatura, um grupo de pessoas que estava aglomerado em uma rua do bairro se dispersou rapidamente. No entanto, os policiais conseguiram abordar o adolescente.

Ele afirmou que a droga encontrada em posse dele havia sido comprada com uma mulher, em uma tabacaria. Assumiu também que estava revendendo o produto.

Ainda segundo o relato policial, o adolescente tentou subornar os agentes perguntando a eles “quanto queriam” para que ele fosse liberado, o que configurou indício de tentativa de corrupção de agente público.