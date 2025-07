Suspeito de assalto é baleado após apontar arma para policiais em Bragança

O suspeito de cometer um assalto no bairro Samaumapara, em Bragança, no nordeste do estado, foi detido pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (16). Segundo as informações policiais, o homem teria apontado uma arma de fogo em direção aos militares após a vítima do roubo abordar uma viatura para denunciar que teve a moto levada. O suspeito foi baleado, recebeu atendimento médico e foi encaminhado para a delegacia.

Segundo as informações iniciais, os policiais do 33º Batalhão de PM realizavam rondas pela rua conhecida como “Favelinha” quando foram abordados por um homem que apresentava nervosismo. Ele relatou que havia sido assaltado minutos antes. Os agentes informaram que realizavam a escuta da vítima quando se depararam com o suspeito que estava com uma pistola.

Ainda segundo os relatos da PM, quando o suspeito percebeu a aproximação da viatura, teria apontado a arma em direção aos militares. Para se protegerem e garantirem a proteção da vítima de assalto, os policiais fizeram um disparo contra o suspeito, que foi atingido.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros, encaminhando o suspeito ao Hospital Santo Antônio. Após receber atendimento, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a arma apreendida.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.