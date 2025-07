Vítimas de acidente com micro-ônibus da UFPA recebem homenagens na abertura do congresso da UNE

Durante a cerimônia de abertura do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), realizada nesta quarta-feira (16), na Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia, estudantes e representantes de diversos movimentos sociais prestaram uma homenagem às vítimas do trágico acidente ocorrido na rodovia BR-153, na altura do município de Porangatu, região norte de Goiás, na madrugada de hoje (16).

O acidente vitimou cinco pessoas, entre elas quatro integrantes da Universidade Federal do Pará (UFPA), que viajavam em direção ao congresso da UNE. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Goiás, uma carreta teria invadido a pista contrária e colidido violentamente com o micro-ônibus que levava os estudantes para o evento.

As vítimas ligadas à UFPA foram identificadas como Ademilson Militão de Oliveira, motorista do micro-ônibus vinculado ao campus de Altamira; Leandro Souza Dias, estudante de Farmácia do campus Belém; Ana Letícia Araújo Cordeiro, estudante de Pedagogia, também de Belém; e Welfeson Campos Alves, estudante de Produção e Multimídia. Todos haviam partido de Belém com destino a Goiânia. O motorista da carreta, Keyne Laurentino de Oliveira, também morreu na hora.

As identidades foram confirmadas pela União Nacional dos Estudantes, pelo Diretório Central dos Estudantes da UFPA (DCE/UFPA) e pela UFPA campus Altamira.

Em meio à dor e à comoção, os participantes do congresso realizaram um ato simbólico, com falas emocionadas, palavras de protesto e cartazes em homenagem aos estudantes.

“Permanecerão vivos em cada vez que um estudante sonhar, ousar e lutar. Eles estarão presentes em cada canto deste congresso. Em cada fala. Em cada grito. Em cada expressão de luta e no amor que nós estudantes temos pelo Brasil”, disse a participante Manuella Mirella.

“Foi uma tragédia companheiros, mas não foi uma fatalidade. Isso é consequência direta do nosso país historicamente ter sido construído para que as mercadorias fossem mais importantes do que as vidas humanas”, falaram outros congressistas.

“São três jovens, três vidas para o futuro que foram ceifadas precocemente”, lamentaram.

“O Brasil nesse momento chora e lamenta de maneira plural, em todos os cantos do país, por Ana Letícia, por Welfeson, por Leandro, pelo motorista do ônibus, que perderam as suas vidas neste momento de suas vidas que se dirigiam para a construção de sonhos”, declararam os participantes, enquanto seguravam placas de homenagens às vítimas.

“Saíram de suas casas nessa semana e chegar ao congresso da UNE e lutar por um Brasil mais justo. Lutar por um Brasil soberano, em que o povo possa ter a oportunidade sonhar e conquistar os seus sonhos. Nós que chegamos até aqui vamos honrar o legado daqueles que nessa madrugada tombaram na estrada”, disseram os congressistas.