Idoso de 71 anos morre ao ser atropelado por caminhão em Icoaraci

Um idoso identificado como José Antônio de Sousa Ribeiro, de 71 anos, morreu ao ser atropelado por um caminhão no final da manhã desta quarta-feira (16), em Icoaraci, distrito de Belém. O acidente ocorreu na N4, via do conjunto Cohab. Segundo as informações iniciais, o idoso caminhava pela rua quando foi atingido pelo caminhão que estaria realizando uma manobra de ré.

O incidente ocorreu por volta de 11h. Os relatos iniciais são de que a vítima estaria usando um fone de ouvido e não teria escutado o caminhão. Pessoas no local teriam relatado que José Antônio retornava de uma atividade de hidromassagem no momento do atropelamento e teria sido atingido pelas costas. O condutor do caminhão teria saído do local. O veículo de grande porte transportava materiais de construção.

As testemunhas acionaram a Polícia Militar, que prestou apoio na situação até a chegada da Polícia Científica. O corpo do idoso foi periciado e removido ao Instituto Médico Legal (IML). Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte da vítima.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.