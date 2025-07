Polícia Civil investiga morte de duas meninas em suposto envenenamento no sudeste do Pará

Duas meninas de 11 e 14 anos morreram em um suposto caso de envenenamento no município de Pacajá, no sudeste do Pará. As investigações da Polícia Civil iniciaram na segunda-feira (14), após as vítimas terem dado entrada e faleceram no Hospital do município de Anapu, que fica mais próximo a vila Nazaré, onde elas moravam.

“O caso é investigado sob sigilo pela Polícia Civil de Pacajá”, comunicou a PC.

Na cidade de Pacajá, a escola Nossa Senhora de Nazaré, onde as meninas estudavam, emitiu nota de pesar confirmando a morte das alunas, identificadas como Ariadne e Watilla. A Câmara Municipal do município também manifestou pesar pelo falecimento das meninas. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e toda a comunidade, desejando força e conforto para superar essa perda irreparável”, diz um trecho da publicação compartilhada nas redes sociais.

Investigação

Segundo as informações iniciais, as duas meninas teriam ingerido veneno para rato. Os portais do município noticiaram que a mais velha teria tomado a substância primeiro, depois, teria sido a mais nova. De acordo com o portal Confirma Notícia, uma das garotas ainda foi até a casa vizinha em busca de leite para ingerir o veneno.

Além disso, também foi informado que testemunhas relataram que uma das garotas teria pedido perdão a um tio que estava na casa. O homem não sabia que as meninas haviam tido contato com o veneno. Todos os relatos devem ser apurados pelas autoridades policiais.

Os familiares, na tentativa de salvar Ariadne e Watilla, as levaram para o Hospital de Anapu porque fica mais próximo do vilarejo, mas elas não resistiram. As meninas não tinham vínculo de parentesco, mas seriam amigas. Não há mais detalhes sobre a motivação para o suposto envenenamento.