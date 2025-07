Salinas registra grande movimento no fim de semana que marca o fim das férias escolares

A Praia do Atalaia, em Salinas, registrou grande movimento neste fim de semana, impulsionado pelo encerramento das férias escolares da rede estadual e municipal, que foram antecipadas em razão da adaptação do calendário escolar para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). Desde o início da manhã de domingo (13), a maré cheia impediu a circulação de veículos na faixa de areia e o espaço foi tomado por barracas e banhistas.

Em razão da preparação para a COP30, que será sediada em Belém no final de 2025, as redes municipal e estadual de ensino no Pará anteciparam o encerramento das férias escolares de julho. A alteração no calendário teve como objetivo permitir ajustes logísticos e pedagógicos para garantir que as escolas e alunos não sejam impactados durante o evento, considerado de grande importância internacional para a região. Dessa forma, as aulas foram retomadas já nesta segunda-feira (14), dando fim ao recesso mais cedo do que o habitual.

Entre os frequentadores estava a pedagoga Suzeni Nascimento, de 45 anos, que saiu de São Domingos do Capim com a família para passar o dia e garantir a curtição dos pequenos. Para ela, a estrutura da praia estava adequada e os preços, acessíveis. “Dá para as crianças brincarem com tranquilidade”, resumiu.

“Chegamos logo cedo, às 7h30 pra aproveitar bem o dia. Está perfeita, bem limpinha a praia, bem organizada, bem estruturada. Os preços também estão acessíveis", comentou a pedagoga.

Susiane Nascimento, 45, pedagoga. Veio com a família de São Domingos do Capim aproveitar o dia de sol em Salinas. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Para quem depende do movimento para trabalhar, o resultado foi mais discreto. O ambulante Arlan Costa, também de 45 anos, avalia que o volume de pessoas nem sempre se converte em vendas. “O movimento tá bom, mas a questão de dinheiro tá fraca. Pra mim, tá melhor no meio da semana”, afirmou. Com 30 anos de atuação na praia, ele vende pranchas, boias e baldinhos por valores que variam entre R$ 30 e R$ 200. Apesar das dificuldades, ele afirma que estar em Salinas é parte da rotina: “Só de eu vir, já tô curtindo. É meu hobby”.

Arlan Costa, 45, vendedor ambulante de brinquedos e acessórios para o verão (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Bombeiros registram ocorrências e reforçam orientações de segurança

O tenente-coronel Diego Cunha, comandante do Grupamento Marítimo Fluvial do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), informou que até o meio-dia de domingo (13), o número de ocorrências em Salinas estava dentro da média esperada para o veraneio. Foram registrados casos de crianças perdidas, ferimentos leves, escoriações e assistência a animais marinhos.

Um dos atendimentos mais graves ocorreu na Praia do Farol Velho, onde uma mulher de 47 anos foi resgatada após se afastar da faixa segura de banho. O comandante reforçou a importância da atenção com crianças e do uso de coletes salva-vidas em embarcações. “Criança sempre a um metro, o que equivale a um braço de distância dos responsáveis”, alertou. Ele também orientou que o consumo de bebidas alcoólicas deve ser evitado antes de entrar no mar, especialmente com as marés mais fortes provocadas pela fase da lua.

Cuidados com o corpo seguem mesmo durante o lazer

A movimentação do fim de semana também incluiu aniversários e rotinas que vão além do lazer. A atendente Ana Paula Oliveira, de 22 anos, comemorou o aniversário em Salinas no sábado (12). Natural de Igarapé-Miri, ela é aluna de Educação Física e diz manter os treinos e a alimentação durante o verão. “Se eu não vou, fico desanimada. A pressão estética existe, mas o foco principal é a saúde”, afirmou.

A universitária Joely Martins, de 24 anos, também esteve na cidade pela primeira vez e destacou o equilíbrio como essencial. “A gente malhou pro verão, mas deu uma fugidinha. Nada que empatou. Tem que treinar, comer bem e não exagerar”, disse. Ela comparou a estrutura de Salinas com outras praias que já conheceu e aprovou a experiência.

Com a volta às aulas e o encerramento das férias, Salinas entra agora na reta final do veraneio, mas ainda deve receber grande fluxo de visitantes nas próximas semanas, especialmente nos fins de semana.

