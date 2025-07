Verão em Salinas: UNAMA e Rádio Liberal FM fazem blitz com brindes e ações educativas no Atalaia

A manhã deste sábado (12/07) foi marcada por uma iniciativa que uniu lazer, conscientização ambiental e incentivo à educação na entrada da Praia do Atalaia, em Salinópolis. A ação foi promovida pela Universidade da Amazônia (UNAMA), em parceria com a Rádio Liberal FM, por meio de uma blitz educativa com distribuição de brindes e flashs ao vivo na programação da rádio. A ação retorna neste domingo (13) e será repetida no próximo fim de semana, durante a programação especial de verão em Salinas.

Quem passou pelo local entre as 9h e 11h foi recebido com ecobags, copos reutilizáveis, protetor solar e sacolas para descarte correto do lixo, reforçando a importância da preservação ambiental durante o veraneio.

Segundo o assistente de marketing da universidade, Breno Gonçalves, a proposta da ação vai além da distribuição de brindes. Ele destacou que o objetivo foi promover uma aproximação ainda maior com a comunidade paraense, em sintonia com os valores que a universidade desenvolve ao longo de seus 50 anos de atuação no Pará.

“Pensamos em ações que fossem úteis para quem está aproveitando as férias, mas também conscientes, com foco no meio ambiente. Esse ano, com a COP 30, reforçamos a necessidade de cuidar das praias e evitar o descarte irregular de resíduos”, explicou.

Durante os flashs ao vivo na Rádio Liberal FM, o locutor Markinho Pinheiro conversou com a equipe da UNAMA. Para Breno, a rádio tem o papel de ampliar o alcance da mensagem da universidade.

“A Rádio Liberal FM chega a lugares que não conseguimos estar fisicamente. Isso faz com que a mensagem da UNAMA atravesse fronteiras e fortaleça ainda mais nosso vínculo com os ouvintes”, afirmou.

A ação também serviu para divulgar o programa “Ser Solidário”, da instituição de ensino superior, que oferece ingresso ao ensino superior com pagamento simbólico da primeira mensalidade, como forma de ampliar o acesso à educação.

“É gratificante ouvir pais, filhos e até netos dizerem que estudaram ou estudam na universidade. Isso mostra que fazemos parte da trajetória de muitas gerações”, disse.