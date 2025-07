PRF recupera 2 veículos furtados e prende motorista com CNH falsa no Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou dois veículos furtados na tarde de quinta-feira (10/7), no Pará. As situações ocorreram em dois locais diferentes. A primeira delas foi no município de Itupiranga, sudeste do estado. Na ocasião, o motorista apresentou uma carteira de habilitação falsa e foi preso.

A ação teve início por volta das 12h, no quilômetro 165 da BR-230, após a PRF receber informações sobre a circulação de um Volkswagen Polo Track, de cor branca, com restrição de furto registrada. Segundo a PRF, os agentes iniciaram buscas na região e acionaram apoio da Polícia Militar, que localizou e abordou o veículo nas imediações da cidade.

Durante a verificação conjunta, foi confirmado que o automóvel havia sido furtado no dia 5 deste mês em Araguanã, no Tocantins. Ao identificar o condutor, os policiais constataram ainda que ele portava uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa, configurando o crime de uso de documento falso, ainda conforme a PRF. O homem foi preso e encaminhado junto com o veículo à Delegacia de Polícia Civil de Itupiranga, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

Segunda recuperação

Durante uma fiscalização a PRF avistou uma Toyota Hilux SW4 de cor branca, ostentava placas aparentes do município de Parauapebas. A abordagem ocorreu por volta das 12h30, na Travessa Justo Chermont, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

No entanto, ainda de acordo com a PRF, ao realizar a conferência dos dados veiculares, os agentes constataram inconsistências entre a placa exibida e os demais elementos de identificação do veículo.

Após análise minuciosa, a equipe identificou que a numeração original correspondia a uma Hilux registrada em Pequizeiro, no estado do Tocantins. A consulta revelou ainda que o veículo constava com ocorrência de furto registrada em Palmas, capital do Tocantins, no dia 26 de janeiro de 2019.

Diante da constatação, o veículo e o condutor foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Itaituba para os procedimentos legais cabíveis.