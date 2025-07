4º Festival do Japão celebra cultura e diversidade japonesa em Tomé-Açu

O município de Tomé-Açu, no nordeste do Pará, sediará a 4ª edição do Festival do Japão nos dias 18 e 19 de julho. O evento, que valoriza as tradições da terceira maior colônia japonesa do Brasil, ocorrerá na Associação Cultural e Fomento Agrícola de Tomé-Açu (ACTA) e na Escola de Língua Japonesa local. A entrada custa R$ 5.

A programação inclui oficinas, exposições culturais e comidas típicas da culinária japonesa. As oficinas estão com inscrições abertas até as 17h do dia 17, e podem ser feitas presencialmente no escritório da ACTA ou pelo telefone (91) 99146-1316.

Oficinas de Ikebana, Yukata e Origami marcam o primeiro dia

No dia 18, os visitantes poderão participar da oficina de Ikebana, arte tradicional japonesa de arranjo floral, conduzida por representantes do Consulado do Japão em Belém. A prática simboliza a harmonia entre o céu, a terra e a humanidade.

Também serão oferecidas oficinas de Origami para crianças e adultos, além da oficina de Kitsuke, onde o público poderá vestir o Yukata, traje típico dos festivais de verão do Japão. Quem tiver a vestimenta pode levá-la, mas haverá unidades disponíveis na associação para uso no evento.

Bon Odori e shows culturais encerram a programação

O segundo dia do festival (19) contará com a tradicional dança Bon Odori, realizada para homenagear os espíritos dos antepassados. A cantora Emy Masaki é uma das atrações confirmadas, com repertório de clássicos da música japonesa.

Além das apresentações culturais, o evento terá exposições, sorteios e vendas de pratos típicos do Japão.

Confira a programação completa

Sexta-feira, 18/07

Oficina de Origami para crianças e adultos.

Valor: R$ 20,00

Local: Escola de Língua Japonesa

Manhã: 9h às 10:30 (15 vagas)

Tarde: 14h às 15:30 (15 vagas)

Oficina de Yukata no Kitsuke.

Valor: R$ 20,00

Local: auditório da ACTA

Hora: 9h às 11h (15 vagas)

O público que possuir uma Yukata deve levá-la no dia. Já os que não tiverem a vestimenta podem utilizar o da associação.

Oficina de Ikebana

Valor: R$ 25 reais

Local: salão da ACTA

9h (15 vagas)

10:30 (15 vagas)

Quem possuir tesoura de poda, deverá levar no dia.

As inscrições são realizadas no escritório da ACTA ou pelo telefone 91 99146-1316, até as 17h do dia 17/07. A ACTA está localizada na avenida Dionísio Bentes, S/N, Quatro Bocas, Tomé-Açu. Já a Escola de Língua Japonesa é localizada atrás da ACTA.

Sábado, 19/07

Bon Odori com Emy Masaki — 18:30

— 18:30 Venda de comidas japonesas

Exposições — a partir de 18:30

— a partir de 18:30 Sorteios — 19h30, 21h30 e 23h30

A abertura será às 18h30 ao público geral. Às 20h, haverá a abertura oficial com palavras das autoridades.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades