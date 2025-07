Verão amazônico: confira dicas para organizar a mala ideal para viajar de carro ou de avião

Planejar viagens curtas ou longas pode se tornar um desafio quando chega a hora de arrumar a mala, quando surgem dúvidas sobre o que levar, quanto levar e como organizar tudo de forma prática. Para ajudar quem quer curtir o verão amazônico sem esquecer nada importante em casa, a personal organizer Mirna Santos conversou com O Liberal e compartilhou dicas valiosas para montar uma mala funcional e bem organizada.

Com oito anos de experiência na área, Mirna atende clientes que buscam ajuda para além das viagens, mas também para organizar casas, guarda-roupas e outros ambientes de forma prática e funcional. Para ela, o segredo de uma mala de viagem bem organizada está no planejamento: conhecer todos os detalhes do destino é essencial na hora de decidir o que levar.

“O primeiro passo é a pessoa contar quantos dias vai ficar no lugar de destino, olhar como está o tempo, porque às vezes, dependendo do local, do mês, pode estar chovendo mais, pode estar chovendo menos. E aí já ir pensando nos looks antes de ir, conforme os dias que vai passar no lugar, se é um fim de semana, se é cinco dias, se é sete dias, e ela já pensar nessas roupas, porque deixar para pensar na hora a gente acaba levando tudo para decidir na viagem. Assim, acaba volta com um monte de coisa que nem usou e só adiciona peso na mala”, explicou.

Segundo a profissional, o ideal é planejar a mala a partir das atividades previstas para a viagem, escolhendo peças confortáveis e funcionais, que realmente serão utilizadas, e organizar bem dentro da mala para visualizar o que está levando, tanto para adultos quanto para crianças.

“É bom dar preferência a roupas leves, pensar se vai ter algum evento, já que às vezes tem festas nas praias, algum encontro, aí já levar uma roupa específica para aquela ocasião. Peças também que possa usar durante o dia e também à noite, e uma terceira peça para se cobrir, se fizer um frio. Então uma parte, duas no máximo, partes de baixo e umas cinco partes de cima já dá para passar um fim de semana perfeitamente. Mais um vestidinho, um macaquinho e pronto. A pessoa tem que pensar no que ela vai se sentir confortável, tudo vai de cada gosto, não existe uma receita de bolo, uma regra que funcione para todo mundo. É bom também dobrar as roupas, de preferência em formato cascata, para visualizar tudo. Em rolinhos também funciona, mas como cria mais espaço, acaba fazendo com que a pessoa leve cada vez mais roupas”, disse.

Categorização na mala é fundamental

Mirna explica que o principal pilar da organização de uma mala é a categorização e indica o investimento em bolsas organizadoras para malas. Atualmente, o mercado oferece diversos modelos, que ajudam a separar roupas e acessórios por categorias, com preços que variam de R$ 30 a R$ 300.

“Eu indico sempre o uso de organizadores de mala. Eles têm várias peças, de um a quatro ou até mais, e a gente consegue categorizar os itens. Por exemplo, um só com saída de praia, um só biquíni, um só com sapato, outro só com roupa. Isso facilita para quando a pessoa precisar abrir a mala para pegar alguma coisa, não ficar naquela caça ao tesouro cavucando tudo. Se precisar de um biquíni, vai só na bolsinha onde está o biquíni. E aí já pode separar os looks prontos ou então categorias de peças”, explicou.

Bolsas organizadoras são boas opções (Adriano Nascimento / Especial para O Liberal) Bolsas organizadoras são boas opções (Adriano Nascimento / Especial para O Liberal)

Para os biquínis, peça indispensável no verão, Mirna recomenda o uso de saquinhos de organza, tanto em casa quanto na mala. Por serem transparentes, esses organizadores facilitam a identificação dos modelos e evitam que as peças se misturem.

“A gente pode colocar o conjunto, no caso do biquíni, dentro do saquinho e nem precisa se preocupar em dobrar bonitinho, só coloca, amarra e ele fica guardado na gaveta. Quando a pessoa vai viajar, ou mesmo se ela for para uma piscina, é só pegar esse saquinho e levar. Quando a gente deixa solto na gaveta, na hora que a gente precisa, tá tudo embolado, é um monte de fio embolado no outro, e dentro do saquinho não acontece isso. Fica muito mais fácil da pessoa visualizar, porque ele é transparente e ela pega o conjunto já certinho aqui dentro”, contou.

Os itens de higiene também devem ser escolhidos conforme o espaço disponível na mala. Frascos pequenos, próprios para viagem, são uma boa alternativa, segundo Mirna. No entanto, ela alerta que é importante verificar a validade dos produtos antes de reutilizá-los em futuras viagens.

“Eu, particularmente, gosto de levar aqueles frasquinhos que a gente preenche e leva para viagem. Só que, quando voltamos de viagem, aquilo fica guardado e eu acabo esquecendo. Aí quando eu vou para uma próxima viagem, eu nem sei quanto tempo aquilo tá lá, às vezes já até passou da validade, e aí desperdiça. Então, dependendo da situação, é melhor a pessoa levar as próprias embalagens de xampu, porque vai e volta. Só tem que ter atenção onde ela vai armazenar. Existem bolsinhas que, por dentro, são todas revestidas de plástico, então se vazar não tem problema. Mas uma opção também é tirar a tampa e cobrir com papel filme antes de fechar novamente, que evita também o vazamento”, disse.

Viagem de avião também requer cuidados

Para quem vai viajar de avião, é essencial ter atenção redobrada ao organizar a bagagem. Segundo Mirna, o cuidado principal deve estar na arrumação da mochila pessoal, que acompanha o passageiro durante todo o trajeto.

“Normalmente, quando viajamos de avião, tem a mala que despacha, a mala de avião e a bolsa ou mochila que a pessoa carrega. Nessa bolsa ou mochila, é importante ter pelo menos duas trocas de roupa, itens de higiene, eletrônicos, medicamentos. Porque, se por algum acaso acontecer alguma coisa com a mala, ela não vai ficar sem roupa, vai ter as coisas para se trocar. Porque se a gente sempre pensa que não quer carregar muito peso e coloca tudo na mala, se acontecer alguma coisa, a pessoa acaba ficando sem nada. Então itens básicos precisam ficar na bolsa que vai levar junto”, finalizou.

Confira as principais dicas:

Saber quantos dias vai passar na viagem e a previsão do tempo no local. Escolher os looks para cada dia com antecipação. Dobrar as roupas em formato cascata, facilitando a visualização de tudo. Utilizar bolsas organizadoras para malas. Levar itens de higiene em frascos ou bem embalados em papel filme. Em caso de viagem de avião, levar itens essenciais na mochila pessoal.