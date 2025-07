VÍDEO: influenciadora paraense mostra look para colher açaí e viraliza nas redes sociais

Uma influenciadora digital paraense, conhecida nas redes sociais como A Ruiva, viralizou ao mostrar seu “look do dia” para subir no açaízeiro e colher o açaí direto da árvore. O vídeo segue o estilo da trend “arrume-se comigo” e encantou internautas.

Natural da Ilha do Combu, localizada em frente à orla de Belém, A Ruiva é conhecida por compartilhar vídeos sobre sua rotina na ilha e trabalhos como modelo. No novo conteúdo, ela mostra a escolha das peças para a “missão” de colher o açaí: calça jeans, camisa social rosa de manga comprida, galochas, o indispensável facão e, claro, a tradicional peconha — uma faixa feita de palha de açaízeiro usada para escalar os troncos lisos das árvores com mais firmeza e menor esforço físico.

No final do vídeo, a influenciadora aparece subindo com agilidade no açaízeiro e colhendo os cachos de açaí, despertando muitos elogios e comentários divertidos entre os seguidores. “😍 Éguaaaa ela é muito minha diva mesmo”, comentou uma seguidora. Outro brincou: “A única parte que eu gosto já é só o açaí pronto kkk”.

O vídeo também rendeu comparações com o humorista Diogo Defante, que esteve recentemente em Belém e tentou, sem sucesso, subir em um açaízeiro durante visita à Ilha do Combu. “É assim que se sobe no açaízeiro, @defante, aprendeu? 😂”, ironizou um internauta.

