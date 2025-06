Diogo Defante estreia a série ‘Repórter Doidão pelo Brasil’ com episódio em Belém

Diogo Defante voltar para as coberturas no Brasil após trabalhos internacionais em grandes eventos do esporte, como a Copa do Mundo no Qatar, o Mundial de Clubes no Marrocos, a Eurocopa em Berlim e as Olimpíadas em Paris. Agora, ele se prepara para o maior projeto do seu personagem Repórter Doidão.

O humorista lançou a série “Repórter Doidão pelo Brasil” em seu canal oficial do YouTube, se aventurando em uma cidade diferente do país em cada episódio. Belém é o sexto destino e o episódio estreia no dia 19 de junho, quinta-feira, às 19h.

“Belém do Pará me surpreendeu absurdamente na gastronomia. Além da festa de aparelhagem, que é cultural da região, e o crocodilo enorme, que me impactou”, disse o apresentador.

Como conta Defante, “esse projeto é muito especial pra mim. Depois de ter tido a oportunidade de conhecer alguns países no exterior, eu senti que era hora de mostrar a diversidade enorme que existe só dentro do nosso país. Tive o prazer de conhecer pessoas maravilhosas, que me receberam tão bem e entenderam o propósito da minha ideia, que é mostrar várias cidades de maneira respeitosa e divertida”.

O Repórter Doidão explorou a riqueza cultural do Brasil na série gameficada. O personagem precisa completar três desafios em cada episódio, enquanto conhece os moradores, a culinária e as características de cada cidade, sem contar as inúmeras risadas e surpresas da vida real. Além de Belém (PA), os destinos escolhidos foram Petrópolis (RJ), Foz do Iguaçu (PR), Salvador (BA), Recife (PE), , Rio Branco (AC), Goiânia (GO) e Juiz de Fora (MG).

Com mais de 10 anos de trabalho na internet, o humorista natural de Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro, ganhou as redes sociais com o personagem criado em 2016. Entrevistando as pessoas nas ruas, praias, engarrafamentos, ônibus e trens de maneira nonsense, ele acumulou milhões de seguidores nas plataformas digitais. Em 2022, foi ao Catar como correspondente da CazéTV – dando início a uma parceria que já acumula cinco coberturas internacionais. No ano seguinte, foi eleito o Homem do Ano da Internet pela revista GQ. Em 2024, ganhou um quadro fixo no Domingão do Huck e começou o programa “Rango Brabo” no canal Podpah, que apresenta até hoje.