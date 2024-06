Neymar posta print de conversa com Diogo Defante após troca de farpas: 'Perdoado'

A paz voltou a reinar entre Neymar e Diogo Defante após os dois trocarem farpas na internet. Os dois postaram no Instagram a troca de mensagens que colocou um ponto final na briga entre eles.

"Tá perdoado!", diz Neymar. "Ufa, pelo amor de Deus Lek. Tava mal de cabeça aqui.Te amo, po***. Fiz merda, reconheço", defende-se Defante. "Filho da p*** quer brincar com tudo, po***. Me pegou no dia errado. Já logo liguei o foda-se", dispara o jogador.

Defante continuou: "Sim. Eu vi. Po***, fiquei péssimo. Mas entendi teu lado. Geral te pilhando. Mas vai dar nada, Lek".

A treta começou após o nome do jogador ter sido envolvido em um empreendimento bilionário que tem a ver com a PEC das praias. Tudo isso ocorreu após a atriz Luana Piovani levar trazer à tona a PEC 3/2022, conhecida como PEC da 'Privatização das Praias'.

O humorista opinou no X (antigo Twitter): "Privatiza a cabeça do meu p**". Logo em seguida, Neymar respondeu: "Cuidado pra quem você abre a porta da sua casa, esse cidadão aí pediu pra amigos para me conhecer. Como eu era fã e achava super gente boa, pedi para que levassem ele em casa. Foi superbem recebido, assistiu a filme na minha casa, brincou. Conheceu minha intimidade com minha família e amigos e, quase todo programa, me liga para ganhar ibope. FANFARRÃO, OTÁRIO", publicou ele, no Instagram. O atleta apagou a publicação pouco tempo depois.

Após a repercussão do post, Defante disse no stories: 'Pô, maior climão. Peço perdão'.

Sobre a PEC

Nesta semana, o Senado Federal voltou a discutir a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/2022 que pode transferir a propriedade dos terrenos do litoral brasileiro, hoje sob o domínio apenas da União, para estados, municípios e proprietários privados, dependendo de sua utilização e ocupação prévia.

Há uma consulta pública sobre a decisão e o assunto vem chamando atenção nas redes sociais, onde ficou conhecido como PEC da 'Privatização das Praias'. Neymar é acusado por parte da opinião pública de que seria beneficiado pela aprovação da proposta.